Atriz e realizador russos terminam filme pioneiro no espaço e regressam em segurança à Terra

Yulia Peresild e Klim Shipenko foram na madrugada deste domingo transportados pela nave Soyuz MS-18.

Depois de gravarem o primeiro filme no espaço, a atriz russa Yulia Peresild e o realizador Klim Shipenko regressaram à Terra na madrugada deste domingo.

A Russian trio said farewell to the station crew and closed the Soyuz MS-18 crew ship hatch at 4:41pm ET today. They undock at 9:14pm this evening. More... https://t.co/Hwwr4AEUI7 pic.twitter.com/aXFOtG2H1O — International Space Station (@Space_Station) October 16, 2021

A atriz e o realizador foram transportados de volta para terra firme na nave Soyuz MS-18 pelo cosmonauta Oleg Novitsky, um veterano em missões espaciais."A nave Soyuz MS-18 está de pé e segura. A tripulação está bem", disse a agência espacial russa Roscosmos anunciando o regresso do trio à Terra.A atriz Yulia Peresild, de 37 anos, e o diretor de cinema Klim Shipenko, de 38, descolaram do Cosmódromo Baikonur alugado pela Rússia no ex-Cazaquistão soviético no início deste mês e viajaram para a Estação Espacial Internacional com o veterano cosmonauta Anton Shkaplerov para filmar cenas de "O Desafio".O cosmonauta Anton Shkaplerov não regressou à Terra e permanece na Estação Espacial. Ainda assim, escreveu no Twitter que foi "um prazer" trabalhar com Yulia e Klim nos últimos "doze dias" e que permanecerão certamente em contacto.O enredo do filme, que tem sido mantido em segredo, gira em torno de uma cirurgiã que é enviada para a Estação Espacial Internacional para salvar um cosmonauta.