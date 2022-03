Atriz ucraniana morre durante bombardeamento em Kiev

De acordo com

o site do Young Theatre

, Shvets estudou teatro no Ivan Franko Theatre e no Kiev State Institute of Theatre Arts antes de enveredar por uma carreira de décadas no entretenimento.





Além do trabalho no teatro, Shvets participou em séries de televisão, tais como "Dom s liliyami".

De acordo com a revista Variety , Shvets foi homenageada com um dos prémios mais prestigiados da Ucrânia - o "Artista Mérito da Ucrânia".