Augusto Santos Silva anuncia apoio à candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do PS

Augusto Santos Silva anunciou o apoio à candidatura de José Luís Carneiro a secretário-geral do Partido Socialista, esta quarta-feira, numa entrevista concedida à RTP.O socialista destacou as "qualidades políticas e humanas" do atual ministro da Administração Interna, bem como a ausência de "problemas de notoriedade".Sobre o outro candidato, Pedro Nuno Santos, o presidente da Assembleia da República enfatizou o lado "combativo" do ex-ministro das Infraestruturas. "São personalidades diferentes", explicou.Perante a situação, Augusto Santos Silva diz compreender "a decisão do primeiro-ministro", cujas responsabilidades "os portugueses têm de saber da Justiça".