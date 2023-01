Augusto Santos Silva considera que demissões sucessivas estão a desgastar o Governo

Demissões "não corroem em nada" a confiança dos portugueses no parlamento, acredita o presidente da Assembleia da República.

O presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, diz que as demissões sucessivas de ministros e secretários de Estado estão a desgastar o Governo, mas considera que não destroem a confiança no parlamento.

Em entrevista ao Diário de Notícias e à rádio TSF, Augusto Santos Silva considera, no entanto, que as demissões "não corroem em nada" a confiança dos portugueses no parlamento.





