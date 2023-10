Aumento máximo para reformas até 1020 euros. Saiba que valor receberá no próximo ano

Prestação de 500 euros fica com mais 31 euros em 2024.

Vão ser as pensões até 1020 euros por mês a ter um aumento de 6,2% a partir de 2024, ou seja, 2,5 milhões de prestações terão esta atualização, anunciou na quarta-feira a ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na apresentação do orçamento do seu ministério.