Boatos surgiram em 2020, depois de as cantoras terem lançado juntas o projeto ‘Elas’.

Aurea comentou os rumores de um romance com Marisa Liz, que surgiram em 2020, depois de terem lançado juntas o projeto ‘Elas’. "Surgiu do nada. Nós não fizemos nada. Nós somos duas amigas. Duas cantoras. Temos uma paixão em comum que é a música e decidimos partilhá-la com o público", contou, em entrevista ao podcast da ‘Blitz’ ‘Posto Emissor’. "Qual é o fundamento? Duas mulheres não podem ser amigas?".

Na altura, a cantora tinha acabado de se separar do manequim Ricardo Oliveira, e Marisa Liz também tinha colocado um ponto final na relação de 18 anos com Tiago Pais Dias.