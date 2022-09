Austrália quer criar comissão para investigar corrupção no setor público

Comité terá poderes discricionários e realizará audições públicas em casos excecionais.

O governo australiano anunciou esta terça-feira que vai avançar com um projeto de lei para criar uma comissão independente encarregada de investigar a "conduta corrupta grave ou sistemática" no setor público, com poderes retroativos.

"Esta comissão vai começar a trabalhar para acabar com a corrupção no setor público australiano", disse o procurador-geral, Mark Dreyfus, numa conferência de imprensa, em Camberra, sobre o projeto de lei, a ser apresentado no Parlamento na quarta-feira.

A comissão, que terá poderes discricionários e realizará audições públicas em casos excecionais, vai também proporcionar uma maior proteção aos denunciantes e jornalistas, para que estes possam salvaguardar a identidade das fontes.