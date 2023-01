Autarca de Espinho recebe dinheiro e móveis para beneficiar empresário da construção civil

Miguel Reis foi corrompido pelo menos três vezes enquanto presidente da Câmara de Espinho. A investigação sustenta que estas situações ocorreram no espaço de menos de um ano e que o antigo autarca aceitou receber luvas de Francisco Pessegueiro, empresário da construção civil. Existem indícios de que recebeu numa das situações pelo menos 25 mil euros e que mais tarde também teve direito a móveis para a sua casa.Saiba mais no site do Correio da Manhã