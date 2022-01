Autoagendamento de dose de reforço para maiores de 45 anos começa esta semana

Lacerda Sales adiantou ainda que já foram vacinadas 250 mil crianças contra a Covid-19.

O autoagendamento de dose de reforço da vacina Covid-19 para maiores de 45 anos começa esta semana, anunciou António Lacerda Sales este domingo.De acordo com o secretário de Estado da Saúde, a modalidade estará disponível ao logo da semana, a par da 'Casa Aberta' para maiores de 40 anos que receberam a vacina de dose única da Janssen e em autoagendamento para maiores de 30 anos que também tenham sido vacinados com esta vacina.Ainda, segundo Lacerda Sales, com a vacinação de crianças entre os 5 e 11 anos este fim de semana, já estão vacinadas em Portugal 250 mil crianças. "É mais de 40% do espectro eligível", adiantou o responsável, acrescentando que estão confirmados mais 30 mil autoagendamentos para este domingo.