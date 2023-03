Autocaravana destruída e cinco feridos após acidente em Oliveira de Azeméis

Alerta foi dado por volta das 10h30.

Duas crianças e três adultos sofreram ferimentos ligeiros, esta manhã de sábado, na sequência de uma colisão entre uma autocaravana e um carro, envolvendo ainda uma terceira viatura, em Oliveira de Azeméis.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para um acidente rodoviário, na variante de ligação de Pigeiros a Escariz, na zona de Cesar. Os bombeiros de Fajões, Arrifana, Arouca e a ambulância de suporte imediato de vida de Arouca foram acionados para o local. As vítimas foram levadas para o hospital da Feira.A GNR foi mobilizada e investiga as causas do acidente.