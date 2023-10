Autocarro consumido pelas chamas na Maia

Não há registo de feridos.

Um incêndio destruiu, esta terça-feira ao final do dia, um miniautocarro, na A41, sentido Matosinhos-Maia. O alerta foi dado às 19h00.



No combate às chamas estiveram os Bombeiros de Pedrouços e da Maia. Apesar do veículo ter sido destruído pelas chamas, não há vítimas a lamentar.