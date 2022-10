Autópsia à criança que morreu atropelada por José Guilherme Aguiar pode explicar a tragédia

A autópsia do corpo do pequeno Gabriel, o menino de 5 anos mortalmente atropelado, esta sexta-feira, por um carro conduzido pelo autarca José Guilherme Aguiar, em Vila Nova de Gaia, deverá realizar-se esta segunda-feira e vai ajudar a explicar o trágico acidente. Nomeadamente se a criança, que tinha o diagnóstico de autismo, foi arrastada uma longa distância pelo carro.Conheça a história noi site do Correio da Manhã