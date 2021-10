Autópsia ao corpo do namorado de Gabby Petito inconclusiva. Antropólogo vai fazer avaliação aprofundada

Alguns locais acreditam que Bryan Laundrie foi comido por crocodilos e porcos selvagens.

John Widmann, que mora a cerca de um quilómetro e meio do parque, disse ao New York Post que o local é frequentado por "crocodilos" mas que "o pior são os porcos selvagens" já que eles comem qualquer coisa e "qualquer carne ao ar livre não seria desperdiçada".

Laundrie desapareceu no início do mês passado após regressar de uma viagem sem a namorada Gabby Petito, de 22, e se recusar a cooperar com as investigações. O jovem foi visto pela última vez no dia 13 de setembro quando saiu para fazer uma caminhada, de acordo com os pais.



"O que quer que tenha acontecido é algo trágico para as duas famílias. E qualquer pessoa com um filho ou qualquer pessoa com um pouco de humanidade consegue entender a frustração que ambas as famílias sentem", disse o advogado da família Laundrie.