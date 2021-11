Autópsia de homem que teria morrido por cirrose revela que foi vítima de homicídio

Agressor terá provocado a morte ao homem de 61 anos por meio de asfixia.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quarta-feira, um homem de 47 anos suspeito de matar um outro de 61 em Loulé.

A vítima foi encontrada morta em outubro deste ano. Ao que tudo indicava, o homem teria "morrido de causas naturais associadas ao abuso crónico de álcool", dizem as autoridades. Mas a autópsia revelou que o homem havia sido assassinado. A PJ desencadeou uma investigação que permitiu a deteção do autor do crime.

A PJ suspeita que o crime terá ocorrido em contexto de consumo excessivo e descontrolado de álcool da parte dos dois indivíduos e por meio de asfixia o agressor terá provocado a morte ao homem de 61 anos.