Autora do livro "Como matar o seu marido" condenada a prisão perpétua pelo assassinato do marido

Nancy Crampton Brophy, de 71 anos, foi condenada na segunda-feira a prisão perpétua pelo assassinato do marido, Dan Brophy, em 2018.Segundo o Washington Times, a autora de "Como matar o seu marido" terá a possibilidade de obter liberdade condicional depois de 25 anos de prisão.O crime aconteceu em Portland, nos Estados Unidos da América, onde a mulher disparou fatalmente contra Dan, depois de pensar que se o matasse ficaria com o dinheiro do seu seguro de vida.