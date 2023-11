Autoridade Tributária alerta para e-mails fraudulentos sobre dívidas

Alguns contribuintes estão a receber 'e-mails' com supostas dívidas, onde é pedido que carreguem num 'link'.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quarta-feira que estão a ser enviados, em seu nome, mensagens de correio eletrónicas ('e-mails') falsas, referentes a eventuais dívidas fiscais.

Através da rede X (antigo Twitter) e do 'site', a AT diz ter tomado conhecimento que alguns contribuintes estão a receber 'e-mails' com supostas dívidas, onde é pedido que carreguem num determinado 'link'.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação", alerta a AT.