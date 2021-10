Autoridades da Suíça pediram ajuda a Rui Pinto para investigar presidente da FIFA

Em causa estavam suspeitas de que Gianni Infantino teria atribuído vantagens indevidas a um magistrado suíço.

As autoridades suíças pediram ajuda a Rui Pinto para investigar o presidente da FIFA, Gianni Infantino.A informação é esta quarta-feira avançada pelo Jornal Público.O email, enviado em 2018 pelas autoridades daquele país, foi adicionado ao processo em Portugal no qual Rui Pinto responde por dezenas de crimes.As autoridades helvéticas terão entrado em contacto com a pessoa por trás do Football Leaks ainda antes do nome do hacker português estar associado ao caso.Em causa estavam suspeitas de que Gianni Infantino teria atribuído vantagens indevidas a um magistrado suíço, Rinaldo Arnold, de forma a conseguir reunir-se com Michael Lauber, figura máxima do Ministério Público da Suíça.Os encontros teriam como objetivo fazer desaparecer informações de uma investigação sobre a concessão de um contrato de direitos televisivos a uma empresa de offshore.