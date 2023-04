Autoridades fazem buscas para desmantelar alegado esquema de faturação que terá lesado o Estado em 7,5 milhões de euros

No decurso das diligências foram constituídos 29 arguidos, entre eles 13 pessoas singulares e 16 pessoas coletivas.

O Ministério Público dirigiu esta quinta-feira cerca de 60 buscas no norte, centro e na grande Lisboa para desmantelar um alegado circuito de faturação forjada no IVA e no IRC que terá lesado o Estado em 7,5 milhões de euros.

De acordo com informação publicada esta quinta-feira à tarde no 'site' da Procuradoria-Geral da República (PGR), no desenrolar do inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), as buscas visaram um escritório de solicitador de execução, 16 residências, 15 sedes/instalações de sociedades comerciais dos ramos de peles, de restauração e de segurança e 28 veículos automóveis.

No decurso das diligências foram constituídos 29 arguidos, entre eles 13 pessoas singulares - gerentes e administradores das sociedades e contabilistas - e 16 pessoas coletivas.