Autoridades fazem buscas por homem desaparecido em Gondomar

Um homem com cerca de 50 anos está a ser procurado, na Foz do Sousa, Gondomar. Nas buscas participam militares da GNR e operacionais dos Bombeiros de Valbom.Segundo a GNR, o alerta para o desaparecimento foi dado pelas 00h15 desta sexta-feira.A GNR solicitou apoio nas buscas aos bombeiros. Os operacionais e os militares estão a realizar buscas nas margens do rio Sousa.