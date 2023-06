Autoridades gregas encontram 3,2 milhões de euros em cocaína dentro de contentores de bananas

Droga foi intercetada no porto de Salónica.

Cerca de 100 embalagens de concaína escondidos em dois contentores que transportavam bananas para a América Latina foram apreendidos pela autoridades gregas, no âmbito de uma investigação que a Grécia iniciou no mês passado com as autoridades da Macedónia do Norte e a agência antidroga dos EUA, na sequência da apreensão de cerca de 100 quilos de cocaína também escondidos em contentores de bananas num armazém em Salónica. Neste caso, foram detidas cerca de 14 pessoas, avançou a Reuters.Os contentores foram intercetados no porto de Salónica e os cerca de 100 embalagens de cocaína pesavam 161 quilos.A droga, que deveria ser distribuída na Grécia e em outros países europeus, está avaliada em cerca de 3,2 milhões de euros, segundo as autoridades.