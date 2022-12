Autoridades investigam indícios de crime na morte de Claudisabel

Excesso de velocidade ou taxa de alcoolemia acima do permitido por lei podem decidir se há ou não homicídio por negligência.

As autoridades estão a investigar o acidente que matou a cantora Claudisabel na madrugada do passado dia 19, na A2, em Alcácer do Sal, cujo motivo permanece por explicar, mas não afastam a hipótese de crime.Saiba mais no site do Correio da Manhã