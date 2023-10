Autoridades norte-americanas lançam grande operação para encontrar suspeito de tiroteio que vitimou 22 pessoas

Entre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio.

A polícia norte-americana lançou esta quinta-feira uma grande operação para encontrar o atirador que abriu fogo numa pista de 'bowling' e num bar-restaurante, matando pelo menos 22 pessoas, no pior tiroteio do ano nos Estados Unidos.

De acordo com o autarca da cidade de Lewiston, a segunda maior cidade do Estado do Maine (nordeste do país) entre 50 a 60 pessoas ficaram feridas no tiroteio.

Os tiroteios ocorreram em três locais diferentes, incluindo numa pista de bowling, num restaurante e num centro logístico de um supermercado Walmart, noticiou a cadeia de televisão CNN.