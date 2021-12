Carro cai de ravina com 40 metros de altura na Guarda

Viatura ter-se-á despistado ao início da noite na freguesia de Cativelos.

Um jovem esteve envolvido esta quarta-feira na queda de um veículo ligeiro que caiu de uma ravina de cerca de 40 metros, junto ao rio Mondego, em Gouveia (Guarda), adiantou à Lusa a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, a viatura ter-se-á despistado ao início da noite na freguesia de Cativelos.

À Lusa, fonte do CDOS da Guarda disse, pelas 23h00, que o veículo ligeiro já havia sido encontrado, mas não os passageiros. No entanto, segundo o que o CM conseguiu apurar no local, pelas 01h30 desta quinta-feira o jovem condutor tinha já aparecido e encontrava-se bem de saúde.