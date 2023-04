Encontrado corpo de rapaz de 17 anos desaparecido no mar na Praia de Matosinhos

Seis amigos da vítima foram resgatados.

O adolescente de 17 anos, que estava desaparecido no mar em Matosinhos, foi encontrado sem vida ao final da tarde desta quinta-feira. O corpo foi recuperado às 18h44. A polícia e os bombeiros estiveram durante toda a tarde a tentar localizar o jovem.O rapaz, de nacionalidade cabo-verdiana, tinha ido à praia com outros seis amigos. Durante a tarde, decidiram dar um mergulho e acabaram por sentir alguma dificuldade em sair do mar. No entanto, o Sistema de Salvamento Balnear de Matosinhos conseguiu resgatar estes seis jovens.Nas buscas estiveram vários meios da Autoridade Marítima e um helicóptero da Força Aérea.Ainda, esta quinta-feira, a Autoridade Marítima alertou para cuidados a ter nesta época de calor, mas ainda sem vigilância permanente nas praias portuguesas.