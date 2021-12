Autotestes à Covid-19 válidos para visitas a hospitais, lares e eventos desportivos

Direção-geral da Saúde (DGS) atualizou a norma de testagem à Covid-19 no País.

A Direção-geral da Saúde (DGS) atualizou a norma de testagem à Covid-19 no País verificando-se que para visitar a lares e hospitais pode ser apresentado um teste negativo PCR ou antigénio com relatório laboratorial e, ainda, a possibilidade de autoteste.



As autoridades de saúde referem ao Expresso que apesar de serem aceites os autotestes, os mesmos não podem ser feitos a partir de casa mas sim sob supervisão e certificação de um profissional de saúde ou farmacêutico. É necessário que o profissional emita um documento com a identificação e o certificado o número de inscrição na ordem profissional ou o número da cédula profissional e, se aplicável, o número de registo da entidade na Entidade Reguladora da Saúde ou Infarmed.

A norma acrescenta ainda que este tipo de testes também passam a ser válidos no acesso a "eventos de grande dimensão, eventos desportivos, eventos que não tenham lugares marcados, eventos que impliquem a mobilidade de pessoas por diversos espaços ou eventos que se realizem em recintos provisórios ou improvisados, cobertos ou ar livre, sempre que o número de participantes seja superior a cinco mil, em ambiente aberto, ou a mil , em ambiente fechado".