Avançado do FC Porto eleito melhor jogador da semana pelos adeptos na Champions

Evanilson contribuiu com três golos para a vitória sobre o Antuérpia.

O brasileiro Evanilson foi distinguido como o melhor futebolista da terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, após contribuir com três golos para a vitória do FC Porto sobre o Antuérpia (4-1), revelou esta sexta-feira a UEFA.

Numa votação feita pelos adeptos durante os últimos dias no sítio oficial do organismo, o avançado, de 24 anos, superou a concorrência do compatriota Gabriel Jesus, do Arsenal, do mexicano Santiago Giménez, do Feyenoord, e do germânico David Raum, do Leipzig.

Substituto de Wendell, que se lesionou nos instantes finais do primeiro tempo, Evanilson rubricou um 'hat-trick' em pouco mais de meia hora, com golos aos 46, 69 e 84 minutos, ajudando o FC Porto a 'virar' o tento inaugural de Alhassan Yussuf a favor do Antuérpia.

Os 'dragões' seguem na segunda posição do Grupo H, com seis pontos, contra nenhum dos belgas e seis dos espanhóis do FC Barcelona, que consolidaram a liderança isolada com um triunfo na receção ao campeão ucraniano Shakhtar Dontesk (2-1), terceiro colocado.