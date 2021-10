Avanço da lava de vulcão em La Palma leva à retirada de mais 300 habitantes

Área afetada vai ao longo da estrada entre as povoações de La Laguna e Tazacorte.

As autoridades das Canárias decidiram, esta quinta-feira, retirar entre 250 e 300 novos habitantes das suas casas na ilha de La Palma, devido ao esperado avanço do fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja.

Fontes do governo regional do arquipélago das Canárias disseram à agência Efe que a área afetada vai ao longo da estrada entre as povoações de La Laguna e Tazacorte e é contígua ao limite do perímetro já anteriormente evacuado.

Os afetados terão até às 17h00 (mesma hora em Lisboa) para desocupar as suas casas, com os seus pertences e animais de estimação, e ir para o ponto de encontro definido, localizado na localidade de Los Llanos.