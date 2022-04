Avaria mata primeira mulher instrutora de paraquedismo militar em Portugal

Alexandra Serrano Rosa, 52 anos, era sargento-ajudante e um ícone de Tancos.

A primeira mulher em Portugal instrutora de paraquedismo militar morreu esta quinta-feira, durante um salto de paraquedas, na zona de lançamento do Arripiado, Chamusca, devido a uma falha no equipamento. O salto mortal da sargento-ajudante Alexandra Serrano Rosa, 52 anos, foi acompanhado pelo pai, o sargento-mor Serrano Rosa, que divulgou nas redes sociais uma fotografia tirada por si da filha a entrar no avião C-295 momentos antes do trágico salto.

