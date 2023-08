Avaria no sistema de ar condicionado afeta utentes e profissionais de saúde do Hospital de Faro

Solução improvisada passa por abrir algumas janelas dos serviços afetados para que possa existir alguma corrente de ar.

Uma avaria no sistema de ar condicionado está a afetar o funcionamento de vários serviços do hospital de Faro, incluindo o Hospital de Dia de Oncologia.O problema já dura já há algumas semanas e agravou-se nos últimos dias devido às altas temperaturas que se têm feito sentir na região do Algarve.A solução improvisada passa por abrir algumas janelas dos serviços afetados para que possa existir alguma corrente de ar, principalmente nas salas de espera.O problema foi confirmado aopor uma fonte do Sindicato Independente dos Médicos, que assegura que estão a ser afetados utentes e profissionais de saúde de vários serviços.questionou a administração do centro hospital do Algarve, que confirma a existência de "um problema no 'chiller' de ar condicionado que serve o Hospital de Dia de Oncologia. No entanto, existe e está em funcionamento um segundo 'chiller' de apoio ao edifício , o qual, devido às temperaturas elevadas que se fazem sentir, pode não garantir a temperatura ideal".O centro hospitalar garante ainda que "estão agendadas para esta semana as peças do equipamento referido , por parte da empresa de assistência" .