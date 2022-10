Avião aterra em aeroporto espanhol sem motor e com o parabrisas partido

Episódio ocorreu devido ao mau tempo.

#Neurona Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un avión que volaba entre la capital de Chile y la ciudad de Luque, Paraguay, luego que este atravesara “condiciones meteorológicas severas” que lo obligaron a aterrizar de emergencia en Asunción. pic.twitter.com/Sww2sFV3Dv — NeuronaSV (@NeuronaSV) October 28, 2022

Um avião da companhia aérea Latam, que iniciou a viagem em Santiago do Chile e que deveria aterrar na tarde desta quarta-feira na pista do aeroporto Silvio Pettirossi, em Luque, Espanha, acabou por ser desviado, devido ao mau tempo para a Foz de Iguaçu, no Brasil.Ao retomar o voo, do Brasil até Luque, a aeronave sofreu vários destroços devido à tempestade e entrou em estado de emergência. O avião, que continha no interior 48 passageiros, aterrou sem problemas.Segundo a informação divulgada pelo site abc, o avião aterrou sem motor, com os parabrisas partidos e com a parte frontal completamente destruída.Contudo, este episódio poderia ter sido evitado, uma vez que esta aeronave deveria ter levantado vôo às 17h25 desta quarta-feira num itinerário de rotinha. No entanto, devido às condições meteorológicas, o aião dirigiu-se para o este do paíse aterrou no Brasil, onde ficou parado durante algumas horas.