Avião Boeing 747 embate contra contentores no Aeroporto de Chicago e danifica motor. Veja as imagens

Momento do embate causou estragos no motor esquerdo do avião.

Um avião Boeing 747 da China Airlines embateu em vários contentores no Aeroporto de Chicado O'Hare, nos EUA.

O momento foi captado pela câmaras de videovigilância do aeroporto, onde é possível ver o momento do embate que causou estragos no motor esquerdo do avião.