Avião cai no lago Vitória na Tanzânia. 15 pessoas já foram resgatadas

Voo era operado pela companhia Precision Air.

Airplane cr?shed in Lake Victoria



Um avião comercial operado pela companhia Precision Air caiu, este sábado, no lago vitória na Tanzânia.O avião despenhou-se no maior lago do continente africano perto do aeroporto de Bukona, avançou o porta-voz da companhia áerea, citado pela CNN Internacional. Cerca de 43 pessoas estavam a bordo do avião, tendo sido resgastados 15 passageiros.