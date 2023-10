Avião com 12 pessoas despenha-se e explode perto de aeroporto no Brasil. Bebé entre os mortos

Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.

Um avião com 12 pessoas despenhou-se e explodiu na manhã deste domingo perto do Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Brasil. A aeronave transportava seis homens, três mulheres e um bebé de um ano e sete meses, para além do piloto e do co-piloto.Segundo o Governo do Estado de Acre, todas as vítimas morreram carbonizadas. O voo tinha como destino Envira, no Amazonas, informa o portal G1.O avião caiu numa área de difícil acesso, o que está a dificultar os trabalhos dos operacionais.Foi aberta uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente.