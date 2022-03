Não há sinal de sobreviventes do acidente aéreo na China. A bordo seguiam 132 passageiros

Acidente provocou um incêndio numa zona de montanha.

Um avião da China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo e nove tripulantes despenhou-se, esta segunda-feira, no sul da China, após uma descida repentina de 8,800 metros de altitude em poucos minutos, confirmou a Administração da Aviação Civil da China (CAAC).

Não há sinal de sobreviventes, avançaram os meios de comunicação chineses.

Trata-se de um Boeing 737-800, segundo a agência de notícias

que se despenhou em Teng, na cidade de Wuzhou, tendo provocado um incêndio numa zona montanhosa.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, no entanto o presidente chinês Xi Jinping já pediu às autoridades para realizarem uma operação de salvamento o "mais rapidamente possível" e assegurarem a segurança "absoluta" da aviação, segundo a agência

.

Um porta-voz da China Eastern Airlines garantiu que a companhia aérea "está a trabalhar para recolher mais informações"

Para o local foram encaminhados 23 viaturas, 117 operacionais e 538 bombeiros para ajudar nos esforços do resgate, informaram os meios de comunicação locais.

AFP,ReutersEm atualização.