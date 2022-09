Avião com quatro pessoas a bordo que descolou de Espanha cai no Mar Báltico

Marinha sueca está em alerta e enviou barcos e um helicóptero para o local do acidente.

Um avião com quatro pessoas a bordo que tinha descolado do aeroporto de Jerez, no Sul de Espanha, em direção a Colónia, Alemanha, caiu no Mar Báltico este domingo.



Segundo informações avançadas pelo jornal sueco Dagens Nyheter e pelo alemão Bild, o avião privado Cessna 551, registado na Áustria, perdeu o contacto logo após o sobrevoo da Península Ibérica.



Nesse momento, os pilotos do caça dinamarquês F16 acionados para fazer o acompanhamento do "voo fantasma", testemunharam, por volta das 18h35, a perda de altitude da aeronave e, depois de ter feito um desvio em direção à Letónia, caiu por volta das 19h45 no Mar Báltico.



"Soubemos que o avião caiu (no oceano) a noroeste da cidade de Ventspils, na Letónia", disse um porta-voz do serviço de salvamento da Suécia, citado pela Reuters.



Logo após descolar, o avião registou problemas de pressão na cabine, avançou o Bild.



A marinha sueca está em alerta e enviou barcos e um helicóptero para o local do acidente.





Em atualização