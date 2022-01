Avião da Air France aterra no Porto após descolar de Paris devido a emergência médica a bordo

Aeronave tinha como destino Bogotá, na Colômbia.

Um avião da Air France que fazia a ligação Paris-Bogotá, foi desviado para o aeroporto do Porto devido a uma emergência médica a bordo, apurou o CM.



O avião aterrou no Porto pouco antes da 19h00. Ao que o CM apurou, a emergência a bordo estaria relacionado com uma passageira, de 62 anos que sofreu uma crise convulsiva.





Os Bombeiros Voluntários de Moreira da Maia foram acionados para o local para o socorro.

A aeronave descolou do Aeroporto Charles de Gaulle, na capital francesa pelas 16h19 e tinha aterragem prevista na Colômbia às 20h57.