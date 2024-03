Avião da TAP aterra antes de chegar ao destino após passageira entrar em trabalho de parto

Avião saiu de Lisboa com destino a Fortaleza, no Brasil, mas teve de aterrar em Las Palmas, nas Canárias.

Um avião da TAP, com destino a Fortaleza, no Brasil, foi obrigado a aterrar em Las Palmas, nas Canárias, depois de uma passageira entrar em trabalho de parto durante o voo, avança o jornal brasileiro O Povo.O avião saiu de Lisboa às 17h30 do dia 25 de fevereiro e cerca de meia hora depois a tripulação perguntou se havia algum médico entre os passageiros. Uma mulher tinha entrado em trabalho de parto e tinha já três centímetros de dilatação.O avião foi desviado para o aeroporto de Las Palmas, a grávida foi retirada da aeronave e o voo seguiu para Fortaleza.