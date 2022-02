Avião da TAP aterra em França após falhar aterragem em Londres

Tempestade Eunice provoca caos nas ligações aéreas.

O voo TAP 1334 que saiu do Porto às 10h50 com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, 1foi desviado para Paris, em França onde aterrou perto das 13h30 depois de ter sido impedido de pousar na capital do Reino Unido.

O aparelho, um Airbus A320, sobrevoou várias vezes a zona do aeroporto londrino, que se encontra sob ameaça da tempestade Eunice. De acordo com sites da especialidade, a falta de combustível para aguardar ordem de aterragem terá obrigado a aeronave a deslocar-se para o aeroporto de Orly, na capital francesa.