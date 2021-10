Avião despenha-se e é consumido pelas chamas nos Estados Unidos

Acidente ocorreu perto do aeroporto de Houston, no Texas.

Um avião com 21 pessoas a bordo despenhou-se esta terça-feira e incendiou-se perto da cidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos.Os passageiros sobreviveram todos ao acidente que ocorreu nas proximidades do Aeroporto de Houston, avança o Departamento de Segurança Pública do Texas.Um dos sobreviventes foi hospitalizado com lesões nas costas. Desconhece-se, para já, o seu estado de saúde atual.O avião em causa será um MD-80 e o acidente terá ocorrido durante a descolagem. A aeronave terá tido problemas ao ganhar altitude no final da pista.