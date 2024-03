Avião desvia-se da rota porque piloto e copiloto adormeceram durante 28 minutos

Voo fazia a ligação entre Kendari e Jacarta, na Indonésia.

Um piloto e o seu copiloto dormiram simultaneamente durante 28 minutos num voo na Indonésia, da companhia aérea Batik Air, tendo o avião acabado por se desviar ligeiramente da rota, segundo um relatório, divulgado pela agência Efe.

O voo fazia a ligação entre Kendari, no leste da Indonésia e Jacarta, capital do país, a 25 de janeiro, sendo que, de acordo com um relatório do Comité Nacional de Segurança dos Transportes da Indonésia, nem os 153 passageiros nem os quatro assistentes de bordo do Airbus 320 da transportadora ficaram feridos durante o voo de duas horas e 35 minutos.

Segundo o relatório, publicado em fevereiro, meia hora após a descolagem, o comandante pediu autorização ao copiloto para "descansar" e adormeceu durante 45 minutos. Em seguida, os dois tiveram uma breve conversa e, depois de consultar novamente o seu segundo piloto, o comandante voltou a adormecer.