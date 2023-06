Aviões impedidos de aterrar devido ao mau tempo andam às voltas perto da ilha da Madeira

Voos têm origem no Reino Unido.

Dois aviões estão às voltas em plano de aproximação à ilha da Madeira, devido ao agravamento do estado do tempo que não os permite aterrar. De acordo com o site Flight Radar, as aeronaves vêm ambas do Reino Unido, sendo uma oriunda de Newcastle (Inglaterra) e a outra de Edimburgo (Escócia).O mau tempo na Madeira já cancelou, desde as 16h desta sexta-feira, sete voos que partiam do arquipélago e desviou outros sete. Foram ainda cancelados 8 voos estavam previstos aterrar no Funchal entre as 16h e as 0h desta segunda-feira. Há pelo menos um voo da TAP com chegada ao arquipélago prevista para as 19h30.Os atrasos e cancelamentos de voos deixaram milhares de pessoas à espera no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira.