Avioneta aterra de emergência junto a praia de Ovar

Não há registo de feridos.

Uma avioneta foi forçada, ao início desta tarde de quarta-feira, a uma aterragem de emergência, numa estrada de terra, em Ovar. O piloto escapou ileso da manobra.O alerta foi dado, cerca das 13h30, para uma aterragem forçada, junto à praia, entre Cortegaça e Maceda. Ao que tudo indica, a aterragem de emergência foi provocada por uma falha mecânica. O piloto, com 65 anos, e 20 anos experiência, conseguiu manobrar a aeronave até uma zona sem pessoas e casas.A avioneta está imobilizada Junto ao campismo de Cortegaça. A Polícia Marítima do Porto, as Autoridades da Aeronáutica e os Bombeiros de Esmoriz estão no local.O Gabinete de prevenção e investigação com aeronaves e acidente ferroviários (GPIAAF) foi acionado para apurar as causas.