Avioneta larga droga junto à A26 e traficantes acabam perseguidos pela GNR

Grupo esperava pelo haxixe para fugir de carro, mas largou tudo e escapou a pé.

Uma avioneta usou, esta terça-feira, uma reta com pouca vegetação para largar dois fardos de haxixe junto à autoestrada 26, em Ferreira do Alentejo. Um grupo de traficantes recolheu a encomenda do chão e apressou-se a fugir de carro. Foram perseguidos pela GNR e acabaram por decidir abandonar o carro e a droga e fugir a pé.Segundo o Jornal de Notícias, um condutor que passava naquela zona apercebeu-se da descarga da avioneta e alertou as autoridades, que rapidamente se deslocaram ao local, uma reta entre o nó da A2-Grândola Sul e a rotunda da Malhada Velha.O grupo fugiu da A26 pela N259 em direção a Grândola, seguindo pelo IC1. Em fuga à GNR, seguiram por estradas de terra batida e até que decidiram continuar a fuga a pé.O grupo escapou aos militares da GNR, que recolheram a droga e o carro para tentar identificar os fugitivos. A investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.