Aviso laranja para doze distritos do continente a partir desta noite devido à chuva forte

Alerta aplica-se nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa, disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Doze distritos de Portugal continental vão estar esta terça-feira sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, devido à chuva forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, além dos distritos do Porto e de Braga, em aviso laranja entre as 21h desta segunda-feira e as 06h desta terça-feira, e de Viana do Castelo, desde as 14h27 desta segunda-feira e até às 06h de terça, vão estar sob aviso laranja os distritos de Coimbra, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Viseu, entre as 00h e as 09h de terça-feira.

O comandante nacional da Proteção Civil afirmou, esta segunda-feira em conferência de imprensa, que o estado do tempo vai agravar-se e que o período crítico será entre as 21h00 desta segunda-feira e as 9h00 desta terça-feira, com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento.

Perante as previsões, a Proteção Civil admite que possam ocorrer inundações em meio urbano, cheias, derrocadas e deslizamentos de terra. As zonas mais suscetíveis são o Litoral Norte, a região Centro e a Área Metropolitana de Lisboa, na noite desta segunda-feira e manhã de terça. Está previsto também um agravamento da agitação marítima, com ondas até aos cinco metros de altura.



A água no rio Tejo desceu de forma "acentuada" nas últimas horas, podendo existir um "agravamento dos caudais", face aos avisos de precipitação para esta segunda-feira, segundo informação da Proteção Civil do distrito de Santarém.



Seis voos com destino à Madeira, operados por várias companhias, divergiram esta segunda-feira para outros aeroportos devido ao mau tempo na área do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha.