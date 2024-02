Avó de Mariana Mortágua nunca recebeu carta de despejo

Idosa não recebeu ordem de saída do seu apartamento na Avenida de Roma, em Lisboa. Mortágua reitera que a renda poderia subir sem alteração da lei feita pela geringonça.

A avó de Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, não recebeu qualquer ordem de despejo do apartamento onde vive há várias décadas, na Avenida de Roma, em Lisboa, noticiou esta quinta-feira a revista ‘Sábado’. A líder bloquista mantém, contudo, a sua versão da história.









O senhorio da avó de Mortágua, a Fundação Octávio Maria de Oliveira, uma instituição particular de solidariedade social do concelho de Tábua, apenas terá enviado cartas para atualização das rendas por um limite previsto na chamada ‘lei Cristas’, que salvaguardava pessoas com idade igual ou acima dos 65 anos, avançou a mesma fonte.

As cartas “foram sempre as normais, com os pedidos de atualização legal, de acordo com o coeficiente previsto na lei, mas coisas ínfimas… 1%, esse tipo de valores. Nunca houve cartas que pudessem assustar alguém”, avançou fonte ligada à Fundação Octávio Maria de Oliveira.





Outra fonte citada pela ‘Sábado’ explicou ainda que, na área de residência da avó de Mortágua, “as rendas antigas [anteriores a 1990] que chegam a valores mais altos rondam [atualmente] os 400 e poucos euros”.





Sobre a informação esta quinta-feira divulgada, que atribui a “uma campanha da extrema-direita”, a líder do BE afirmou: “O que eu disse e mantive é que a minha avó tinha 80 anos quando descobriu que aos 85 a sua renda podia saltar.”





Os artigos 35.º e 36.º da lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, ‘Novo Regime de Arrendamento Urbano’, limitavam as subidas das rendas para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos ou com 60% de deficiência, mas ao final de cinco anos admitia, em alguns casos, a possibilidade de aumentos mais altos.





Essa hipótese seria contrariada pela lei n.º 30/2018 de 16 de julho, um regime extraordinário para proteção de pessoas idosas ou com deficiência que fossem arrendatárias da mesma casa há mais de 15 anos.





Por isso, Mortágua disse esta quinta-feira que a subida das rendas “teria acontecido se a geringonça não tivesse suspendido a aplicação da lei”.





O caso surgiu num debate com Luís Montenegro, do PSD. "Lembro-me de uma lei das rendas, em que os idosos recebiam uma carta, e, se não respondessem em 30 dias, a renda aumentava e podiam ser expulsas. [....]. Eu vi o sobressalto da minha avó [...], porque não sabia o que é que lhe ia acontecer", afirmou Mariana Mortágua.Em Lisboa, a fundação Octávio Maria de Oliveira tem 35 andares distribuídos por dois imóveis; um de 9 pisos na Avenida de Roma, outro de 8 pisos na Penha de França.Os valores patrimoniais da fundação, reportados a 2017, eram de 2,6 milhões divididos por imóveis em Lisboa, Tábua e Alenquer.Contactada pelo, a ex-ministra do Ordenamento do Território não quis comentar a polémica com a lei que ficou conhecida com o seu nome.O senhorio da avó de Mariana Mortágua gozou de 10 536 euros em benefícios fiscais em 2022, segundo os últimos dados da Administração Tributária (AT). A fundação Octávio Maria de Oliveira foi reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) em julho de 1999, era secretário de Estado da Inserção Social Rui Cunha.O maior benefício é em sede de IMI, no valor de 7585 euros, que dirá respeito à sede que se situa na Quinta da Ramalhosa, no concelho de Tábua. Já em sede de IRC o benefício foi de 2950,65 euros.Mariana Mortágua recuperou esta quinta-feira a frase que o cantor Pedro Abrunhosa reivindica como sua ao afirmar: "Apresentamo-nos nestas eleições e, também neste campo [da contratação coletiva e salários], para fazer o que nunca foi feito, para fazermos o que a maioria absoluta se recusou a fazer contra a desigualdade e contra a exploração."A líder do BE quer "recuperar a contratação coletiva, acabar com a caducidade unilateral dos instrumentos de regulação coletiva do trabalho e repor o princípio do tratamento mais favorável".