Bactéria multirresistente encerra neonatologia do Hospital de Santa Maria. Mais de 10 bebés testaram positivo

O serviço de neonatologia do Hospital de Santa Maria está encerrado devido a uma bactéria multirresistente, confirmou esta quinta-feira o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), que garantiu que os bebés positivos estão estáveis clinicamente.

"Os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde", adiantou à Lusa o centro hospitalar.

Segundo referiu, o serviço de neonatologia do hospital está encerrado para novas admissões e os bebés "não foram nem vão ser transferidos" para outros hospitais.



A bactéria foi detetada há alguns dias e há 11 infetados.



"Por serem crianças muito pequenas, com hospitalizações longas, as admissões só deverão ser reabertas dentro de semanas ou até meses, quando as salas estiverem completamente livres da bactéria permitindo o internamento de bebés sãos", explicou um especialista do hospital àquele jornal.



Enquanto durar o isolamento, os recém-nascidos serão encaminhados para outras unidades hospitalares da região como a Maternidade Alfredo da Costa, o Amadora-Sintra ou o São Francisco Xavier.



A bactéria klebsiella pneumoniae pode provocar pneumonia, infeções da corrente sanguínea ou meningite. é resistente a vários antibióticos.