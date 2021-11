15 detidos no bairro da Cova da Moura. Apreendida droga, arma de fogo e munições

Mais de 15 pessoas foram detidas numa operação da PSP que decorreu no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, e levou à apreensão de droga, uma arma de fogo e mais de 200 munições de diversos calibres, avançou uma fonte policial.



Foram cumpridos diversos mandados de busca por alegados envolvimentos em furtos, roubos e tráfico de droga.





sabe que as buscas domiciliárias foram feitas para apreender armas de fogo e armas brancas.A operação policial decorreu durante duas madrugadas e terminou esta terça-feira às 08h00 da manhã. A operação foi realizada através da Divisão Policial da Amadora e diversas valências da PSP, incluindo a Unidade Especial de Polícia.O Comissário Cunha esteve no local a acompanhar as diligências.