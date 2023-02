Baixas médicas sem consultas: Justificação enviada através do portal do SNS

As baixas médicas até três dias consecutivos vão passar a ser emitidas através do portal SNS 24, dispensando a deslocação ao hospital ou centro de saúde para obter um atestado. A proposta do PS, que vai ser votada amanhã, na especialidade, no âmbito das alterações à lei laboral, e em plenário, na sexta-feira, estabelece um limite até seis dias por ano. O trabalhador não recebe nem salário nem subsídio por doença, mas tem de justificar a ausência no trabalho.Saiba mais no site do Correio da Manhã