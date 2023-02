Balão espião chinês avistado a sobrevoar os Estados Unidos. Veja as imagens

"A intenção deste balão é claramente de vigilância", disse um alto funcionário da defesa dos EUA.

Os Estados Unidos e o Canadá detetaram um balão de vigilância a sobrevoar o espaço aéreo dos dois países, com Washington a afirmar estar muito seguro de que o aparelho é chinês.O Pentágono decidiu não o abater devido ao risco de atingir pessoas no solo, informaram as autoridades norte-americanas na quinta-feira. O balão foi avistado no espaço aéreo norte-americano durante dois dias e a descoberta coloca uma tensão adicional nas relações EUA-China.Um responsável da defesa disse aos jornalistas que os EUA estão "muito seguros" de que se trata de um balão chinês de alta altitude que se encontrava a sobrevoar locais sensíveis para recolher informações.De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela Reuters, o dispositivo foi detetado há vários dias e este balão e está a ser observado através de aviões militares americanos tripulados.