Bancária que atirou carro ao mar com a mãe e filhos no interior é suspeita de desviar 3 milhões de euros

Raquel Godinho, a bancária de 45 anos que em dezembro atirou o carro ao mar em Cascais, morrendo ela e a mãe (sobreviveram os dois filhos no banco de trás), é suspeita de ter desviado, pelo menos, três milhões de euros das contas de dezenas de clientes do Millennium BCP da Ericeira, apurou oSaiba mais no Correio da Manhã